"Для меня загадка, кто сегодня выйдет в нападении, в остальном состав понятен. Турки забивают, но и пропускают в каждом матче. Сегодня их устроит только победа. Для нас и ничья будет неплохим вариантом. Сегодня вообще допускаю любой результат, все что угодно может произойти", - сказал Мостовой.
Матч Лиги Наций Турция - Россия пройдет 15 ноября. Начало - в 20:00 мск.
Сборная России занимает первое место в группе, набрав восемь очков.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: для сборной России и ничья с Турцией будет неплохим вариантом
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Турцией.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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