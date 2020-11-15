"Сегодня жду другой игры от нашей сборной. Четыре матча уже "возим тачку", на пятый нас все-таки должно прорвать. Турция - команда опасная, интересная. Надеюсь, наша команда подарит нам футбол с огоньком", - сказал Губерниев.
Поединок Лиги Наций Турция - Россия состоится сегодня, 15 ноября и начнется в 20:00 мск. Отметим, что российская команда не может выиграть последние четыре встречи. Россия сыграла вничью с Молдавией, Венгрией и Турцией, а также проиграли Швеции.
Команда Станислава Черчесова занимает первое место в группе, набрав 8 очков.
Источник: "Чемпионат"
Губерниев: на пятый матч сборную России все-таки должно прорвать
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Турцией.
Фото: сборная России
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