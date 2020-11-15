— По суммарному классу Турция превосходит Россию. Так что ничья станет для нашей сборной хорошим исходом, — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Состав сборной России на матч с Турцией уже известен. С ним можно ознакомиться здесь.
Игра Турция — Россия в Лиге наций начнётся в 19:00 мск.
Ловчев: по суммарному классу Турция превосходит Россию. Ничья станет хорошим исходом
Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча Турция — Россия в Лиге наций.
Фото: Комсомольская Правда
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