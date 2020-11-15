"Ошибается польский арбитр". Экс-судья Федотов прокомментировал работу Марциняка

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты в матче Лиги Наций Турция - Россия.

Фото: AFP

"Ошибается польский арбитр с удалением Семенова! Нормальная борьба с обоюдным использованием рук. Правильное решение: продолжить игру.



Очередная ошибка польского арбитра в моменте с пенальти! Кузяев играет в мяч. Правильное решение: продолжить игру," - написал Федотов в своем телеграм-канале.



Матч Турция - Россия близок к завершению. Счет 3:2 в пользу хозяев.