"Ошибается польский арбитр с удалением Семенова! Нормальная борьба с обоюдным использованием рук. Правильное решение: продолжить игру.
Очередная ошибка польского арбитра в моменте с пенальти! Кузяев играет в мяч. Правильное решение: продолжить игру," - написал Федотов в своем телеграм-канале.
Матч Турция - Россия близок к завершению. Счет 3:2 в пользу хозяев.
"Ошибается польский арбитр". Экс-судья Федотов прокомментировал работу Марциняка
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты в матче Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: AFP
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