Казахстан проиграл Албании, Белоруссия обыграла Литву, Армения на выезде победила Грузию

Белоруссия добыла вторую победу подряд в Лиге Наций.

Фото: ABFF

Сборная Белоруссии на своем поле обыграла команду Литвы со счетом 2:0. Белоруссия добыла вторую победу кряду и занимает первое место в группе 4 Лиги С.



Белоруссия - Литва - 2:0



Казахстан на выезде проиграл Албании - 1:3. Казахи занимает последнее место в группе, набрав 4 очка.



Албания - Казахстан - 3:1



Грузия на своем поле принимала Армению. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2



Грузия - Армения - 1:2