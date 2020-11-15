Сборная Белоруссии на своем поле обыграла команду Литвы со счетом 2:0. Белоруссия добыла вторую победу кряду и занимает первое место в группе 4 Лиги С.
Белоруссия - Литва - 2:0
Казахстан на выезде проиграл Албании - 1:3. Казахи занимает последнее место в группе, набрав 4 очка.
Албания - Казахстан - 3:1
Грузия на своем поле принимала Армению. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2
Грузия - Армения - 1:2
Казахстан проиграл Албании, Белоруссия обыграла Литву, Армения на выезде победила Грузию
Белоруссия добыла вторую победу подряд в Лиге Наций.
Фото: ABFF
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