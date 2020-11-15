Поединок завершился поражением российской команды со счетом 2:3.
"Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление! Но! Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча!
Пенальти в наши ворота очень странный. Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных все же взять себя в руки! Боролись!
Гильерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов! Это я вам как Новый Папа говорю! Пять встреч мы без побед…» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Сборная России занимает первое место в группе, которое может потерять в случае победы Венгрии в сегодняшнем матче против Сербии.
В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.
Губерниев: следующий матч должен играть Сафонов! Это я вам как Новый Папа говорю
Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!