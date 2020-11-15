Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3. Напомним, что в первом тайме красную карточку получил Андрей Семенов, а на 52-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной России.
"Здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR, и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть", - сказал Быстров.
В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров: судья надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть
Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров оценил судейство матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: УЕФА
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