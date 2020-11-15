Быстров: судья надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть

Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров оценил судейство матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3. Напомним, что в первом тайме красную карточку получил Андрей Семенов, а на 52-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной России.

"Здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR, и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть", - сказал Быстров.

В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Лига Наций Сборная России Быстров Сборная Турции
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