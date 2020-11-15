Поединок завершился поражением российской команды со счетом 2:3. Отметим, что на 24-й минуте был удален Андрей Семенов.
"Игра разделилась на три фазы. Первая - до удаления. Вторая - пять-десять минут после удаления. Третья - весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки", - сказал Черчесов.
Сборная России занимает первое место в группе, которое может потерять в случае победы Венгрии в сегодняшнем матче против Сербии.
В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча Лиги Наций с Турцией.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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