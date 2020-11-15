Встреча завершилась поражением России со счетом 2:3.
"Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого. До удаления всё выглядело, как мы хотели", - сказал Черчесов.
В заключительном матче Лиги Наций сборная России сыграет на выезде с Сербией. Встреча состоится 18 ноября.
Команда Черчесова занимает первое место в группе.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: все видели, что турки не знали, как играть против нас
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал матч Лиги Наций с Турцией.
Фото: РФС
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