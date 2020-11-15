Поединок завершился поражением российской команды со счетом 2:3.
"Первые 25 минут мы играли компактно и планомерно. Тяжело было после красной карточки. Был сомнительный пенальти. Десять человек сделали все, что могли. Сомнительный пенальти. Даже если вы спросите меня, то отвечу, что никакого пенальти не было", - сказал Черышев.
Следующий матч сборная России проведет на выезде с Сербией. Встреча пройдет 18 ноября.
Источник: Futbol Arena
Черышев: никакого пенальти не было
Полузащитник сборной России Денис Черышев подвел итог матча Лиги Наций с Турцией.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!