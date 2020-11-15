"Игра резко изменилась после удаления, все не по плану пошло. Это удаление сыграло ключевой момент. К сожалению, игра была сложной для нас, но мы выполнили установку, которая давалась нам в перерыве. Самое главное - не падаем духом и готовимся к следующей игре", - сказал Заболотный пресс-службе сборной России.
Следующий матч сборная России проведет на выезде с Сербией. Встреча пройдет 18 ноября.
Заболотный: не падаем духом и готовимся к следующей игре
Нападающий сборной России Антон Заболотный подвел итог матча Лиги Наций с Турцией (2:3).
Фото: РФС
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