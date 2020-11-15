Венгрия и Сербия расписали мировую, Бельгия обыграла Англию

Сборная России осталась на первом месте в группе благодаря ничейному результату в матче Венгрия - Сербия.

Фото: УЕФА

Венгрия на своем поле сыграла вничью с командой Сербии - 1:1.Таким образом, перед заключительным туром Россия занимает первое место в группе, набрав 8 очков. Венгрия идет на второй позиции (8 баллов), Турция - третья (6 очков) и Сербия расположилась на четвертой позиции (3 очка).



Венгрия - Сербия - 1:1



Бельгия на своем поле обыграла команду Англии со счетом 2:0. С таким же счетом сборная Италии победила команду Польши.