- Чего жду от матча с Сербией? Думаю, успеем восстановиться. Соперник непростой, в Москве сербы в первом тайме даже владели преимуществом. Нужно умереть на поле, но постараться взять 3 очка, - передает слова Кузяева пресс-служба сборной России.
В матче 5 тура Лиги наций сборная России уступила на выезде Турции (2:3). Наша команда с 24 минуты встречи играла в меньшинстве после удаления с поля защитника Андрея Семенова, спровоцированного ошибкой опорного хавбека Магомеда Оздоева. Полузащитник Далер Кузяев забил гол и отдал результативную передачу на Дениса Черышева. 18 ноября в матче 6 тура сборная России встретится на выезде с Сербией, нашей команде нужна победа, чтобы обеспечить себе первое место в группе.
Кузяев: нужно умереть на поле, но постараться взять три очка с Сербией
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от решающего матча в группе Лиги наций против Сербии.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!