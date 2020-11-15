Экс-арбитр Николаев: у Марчиняка были основания удалить Семенова. А решение с пенальти для меня необъяснимо

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал работу рефери в матче Лиги наций Турция - Россия (3:2).
Фото: РИА Новости
Экс-рефери ФИФА и телеэксперт Алексей Николаев дал комментарий о работе арбитра матча Турция - Россия (3:2) Шимона Марчиняка.

- С позиции арбитра судья видит, что наш защитник [Семенов] пытается задержать соперника, кладет руки на спину нападающему турецкой сборной. У арбитра были все основания в той ситуации назначить штрафной и удалить нашего игрока. В моменте с пенальти у арбитра была идеальная позиция. Сложно ответить, почему он принял такое решение. Кузяев в том моменте немного рисковал, но очевидно, что аккуратно выполнил подкат и сыграл в мяч. Здесь неправильное решение арбитра. Для меня необъяснимо, почему арбитр такого уровня принял это решение, - пояснил Николаев в эфире телеканала "МатчТВ".

Встреча 5 тура группы 3 дивизиона B Лиги наций Турция - Россия закончилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Польский арбитр Шимон Марчиняк по ходу игры принимал спорные решения, оказавшие влияние на течение матча. На 24 минуте прямая красная карточка была показана центральному защитнику сборной России Андрею Семенову, который пытался сдержать прорыв турецкого нападающего. В начале второго тайма Марчиняк назначил пенальти в ворота российской сборной в ситуации, когда полузащитник Далер Кузяев в подкате сыграл в мяч в своей штрафной площади.

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Теги: Лига Наций Сборная России Николаев
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