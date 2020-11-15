Проиграв Турции со счетом 3:2, сборная России потеряла еще 7 рейтинговых баллов в рейтинге ФИФА - теперь их 1469.
К счастью, все наши конкуренты в борьбе за вторую корзину посева при жеребьевке евроотбора на чемпионат мира в Катаре выступили неудачно. Ирландия, Исландия, Шотландия и Северная Ирландия проиграли свои матчи, Венгрия сыграла вничью, Норвегия не смогла вылететь на матч с Румынией и, вероятнее всего, получит за него техническое поражение. На данный момент Россия сохраняет за собой 20 строчку еврорейтинга.
Перед последним матчем осени нашим главным и самым опасным преследователем является Румыния, которая сыграет в гостях с немотивированным аутсайдером своей группы Северной Ирландией. Чтобы обеспечить себе место во второй корзине, сборной России необходимо побеждать в гостях Сербию. Ничья позволит остаться во втором десятке только в случае потери очков Румынией. Поражение в матче с сербами почти наверняка отбросит Россию в третью корзину посева при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022.
Сборная России сохраняет шансы на попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022
После матчей 5 тура Лиги наций Россия осталась на 20 строчке рейтинга ФИФА среди европейских сборных.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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