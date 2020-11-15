Сборная Норвегии проведет выездную встречу Лиги наций с командой Австрии молодежным составом, передает пресс-служба норвежской федерации футбола.
Ранее стало известно, что основной состав сборной Норвегии находится на карантине после выявления в команде случая коронавируса. По этой причине не состоялся выездной матч 5 тура Лиги наций против Румынии, который будет перенесен на более поздний срок либо отменен вовсе, при втором варианте норвежцам будет засчитано техническое поражение.
Норвегия отправит молодежную команду на выездной матч Лиги наций с Австрией
В матче 6 тура дивизиона B Лиги наций против Австрии сборная Норвегии будет играть молодежным составом.
Фото: AFP
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