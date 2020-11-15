- Несколько решений арбитра Марциняка были неоднозначными, но я бы не стал все списывать на работу судьи. Это был яркий пример работы по старинке: без VAR, новых технологий и пауз, - сказал комментатор.
- Без VAR действия судьи оправдать можно, но УЕФА стоит призадуматься о том, почему VAR не используется на групповом этапе Лиги наций. Не используется даже в Лигах А и В. Я бы понял, если бы речь шла о Лигах С и D. Но тут - статусные сборные, занимающие высокие места в рейтинге. Их матчи должны находиться под пристальным вниманием, потому что любая ошибка в игре равных соперников может иметь ключевой характер, - передает слова Генича matchtv.ru.
Встреча в Стамбуле сборных Турции и России в рамках 5 тура дивизиона B Лиги наций закончилась победой хозяев со счетом 3:2. На 11 минуте счет открыл полузащитник российской сборной Денис Черышев, который в касание замкнул пас Далера Кузяева. На 24 минуте польский рефери Шимон Марчиняк показал прямую красную карточку центральному защитнику команды Станислава Черчесова Андрею Семенову, после чего сборная Турции перехватила инициативу и забила два гола на 26 и 32 минутах. Вскоре после перерыва Марчиняк назначил спорный пенальти в ворота гостей, и Дженк Тосун реализовал 11-метровый удар. На 57 минуте Далер Кузяев отыграл один гол, установив окончательный счет матча.
Генич - о судействе матча России с Турцией: это был яркий пример работы арбитра по старинке, без VAR
Телекомментатор Константин Генич оценил работу арбитра Шимона Марчиняка в матче Лиги наций Турция - Россия.
Фото: РИА Новости
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