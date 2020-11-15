Игрок сборной Сербии Тадич: надеемся, что сможем победить Россию

Футболист сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от матча 6 тура Лиги наций против сборной России

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- Надеемся, что сможем победить Россию, а Венгрия окажет нам услугу в игре против Турции. Самое главное, что мы должны выиграть нашу следующую игру, - передает слова Тадича пресс-служба УЕФА.



Сборная Сербии сыграла вничью с Венгрией (1:1) во встрече 5 тура Лиги наций и сохранила некоторые шансы на спасение от вылета в дивизион C Лиги наций. Сербы останутся в Лиге B, если в 6 туре обыграют сборную России, в то время как Турция уступит на выезде Венгрии - в этом случае последней в группе останется турецкая сборная. Команде Станислава Черчесова, в свою очередь, необходимо побеждать Сербию, чтобы обеспечить себе первое место в группе.