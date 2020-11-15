- Неправильно было бы говорить исключительно о невезении и роковом стечении обстоятельств. До выезда в Стамбул проблемы с организацией игры, балансом не позволяли команде Черчесова выиграть на протяжении 4 матчей подряд. Против Турции лучше выглядели в атаке, но оборона остается уязвимым местом, ротация и поиски тренером наилучшего решения пока ни к чему не приводят. Поэтому, несмотря на в целом неплохой футбол в исполнении сборной России, поражение в Турции можно в какой-то степени назвать логичным, - передает слова Бубнова Sportbox.
В матче 5 тура группы 3 дивизиона B Лиги наций сборная России уступила в гостях национальной команде Турции со счетом 2:3. Гол Черышева на 11 минуте вывел нашу команду вперед, но удаление Семенова в середине первого тайма внесло перелом в ход матча. Еще до перерыва Турция успела забить дважды, а на 52 минуте Джейк Тосун провел с пенальти третий мяч. Гол Далера Кузяева позволил сократить отставание в счете, но победа в матче осталась за хозяевами. Следующую игру наша сборная проведет в Белграде против Сербии, команде Станислава Черчесова необходима победа, чтобы гарантировать себе первое место в группе.
Бубнов - о сборной России: несмотря на неплохой футбол, поражение от Турции можно назвать логичным
Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил игру сборной России в проигранном матче с Турцией (2:3).
Фото: Sportbox
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