Депутат Лебедев: если бы сборная России выиграла, то все бы кричали, что судья замечательный

Депутат Госдумы Игорь Лебедев подвел итог матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: сборная России
Поединок завершился поражением российской команды со счетом 2:3. На 25-й минуте был удален Андрей Семенов, а во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота сборной России.

"Все это бред сивой кобылы! Если бы сборная вчера выиграла, то все бы кричали, что судья замечательный! Великолепное поле! Прекрасная игра! Черчесову - Героя России! Но стоило сборной проиграть - все! Ах, судья еще и поляк, а поляки нас не любят.

Я считаю, во вчерашнем матче судья отработал на хорошую оценку. Это наш уровень футбола, давайте с этим жить. Да, мы можем лучше, но вчера не срослось. Нужно настраиваться на игру с Сербией", - сказал Лебедев.

Следующую игру команда Станислава Черчесова проведет в Белграде против Сербии. Сборной России необходима победа, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Сербия занимает последнее место в группе, набрав три очка. Поединок состоится 18 ноября.

Источник: Sport24

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Теги: Сборная России Лига Наций
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