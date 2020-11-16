Матч Швейцария - Украина может не состояться

Три игрока сборной Украины сдали положительный тест накоронавирус.

Фото: УАФ

Перед матчем Лиги Наций со Швейцарией украинские футболисты Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык и Эдуард Соболь получили позитивные результаты теста, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.



Отмечается, что поединок Швейцария - Украина находится под вопросом. В ближайшее время местные власти должны принять решение его проведении. Матч запланирован на 17 ноября.



Напомним, что ранее перед встречей с Германией коронавирус выявили у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.