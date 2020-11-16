Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3. Напомним, что на 25-й минуте красную карточку получил Андрей Семенов, а во втором тайме польский арбитр назначил пенальти в ворота сборной России.
"Проиграли во многом из-за судейства, оно задало направление в игре, а только потом уже из-за себя и своей реализации. Повторюсь, не было бы удаления - обыграли бы турок, никаких сомнений. Люди спорят уже больше века о предвзятом судействе, но то, что в этом матче оно было неоднозначным, - сто процентов", - сказал Колосков.
Сборная России занимает первое место в группе, набрав 8 очков.
Следующую игру команда Станислава Черчесова проведет в Белграде против Сербии. Матч состоится 18 ноября. В этом поединке российской команде необходима победа, чтобы гарантировать себе первое место в группе.
Источник: "Чемпионат"
Колосков: не было бы удаления, Россия обыграла бы Турцию
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итог матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: РФС
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