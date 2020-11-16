Трахтенберг: судья Марчиняк вышел на поле с топором вместо свистка

Журналист Леонид Трахтенберг оценил судейство матча Лиги Наций Турция - Россия.

Шимон Марчиняк «по рассеянности» вышел вчера на поле с топором вместо свистка,который,по роковой ошибке, когда-то впервые дали ему в руки.Оправдывать произвол поляка симпатиями Коллины - удар по репутации итальянца.Сташевский же ярчайший представитель 2-й по древности профессии? — Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) November 16, 2020

Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3. Напомним, что польский арбитр Шимон Марчиняк на 25-й минуте показал красную карточку Андрею Семенову, а во втором тайме назначил пенальти в ворота россиян.