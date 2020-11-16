Боярский: Черчесов был не прав, что не вызвал Дзюбу в сборную

Знаменитый артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский дал комментарий об игре сборной России в матче с Турцией (2:3).
Фото: Sportbox
- Мы играли хорошо, но отсутствие Дзюбы сказалось, поэтому и проиграли. Думаю, с ним команда была бы мобильнее. Черчесов был не прав, что не вызвал Артема в национальную команду, - передает слова Боярского Sport24.

Сборная России проиграла сборной Турции в матче 5 тура группы 3 дивизиона B Лиги нация со счетом 2:3. В составе нашей команды голами отметились полузащитники Денис Черышев и Далер Кузяев, на счету которого также результативный пас. Еще одну голевую передачу отдал защитник Вячеслав Караваев.

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Теги: Лига Наций Сборная России Дзюба Черчесов Боярский
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