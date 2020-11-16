Главным арбитром матча был поляк Шимон Марчиняк. Напомним, что на 25-й минуте был удален Андрей Семенов, а во втором тайме польский судья назначил пенальти в ворота сборной России.
"То, что судьи делают ошибки в футболе, это нормально, такое бывает. Это не зависит от национальности судьи и команд, которые играют. Судейские ошибки существуют, они часто происходят. В моей карьере часто бывали спорные решения от арбитров, но это часть игры. Я бы не хотел тут искать подводных камней, это просто футбол. Конечно, это обидно, когда команда проигрывает при таких обстоятельствах, поэтому прошу не искать никаких плохих выводов", - сказал Ковалевски.
Команда Станислава Черчесова занимает первоем место в группе, набрав восемь очков. В заключительном поединке группового турнира Лиги Наций Россия сыграет на выезде с Сербией. Встреча состоится 18 ноября.
В этом поединке российской команде необходима победа, чтобы гарантировать себе первое место в группе.
Напомним, что сборная России не может выиграть в последних пяти матчах.
Источник: Sport24
Ковалевски: судьи делают ошибки, это не зависит от национальности
Бывший голкипер московского "Спартака" Войцех Ковалевски прокомментировал судейство матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: РИА Новости
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