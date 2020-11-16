Сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова, сообщает пресс-служба сборной России. В настоящее время проходит перепроверка теста, после чего будет принято окончательное решение по Сафонову.
18 ноября сборная России проведет на выезде заключительный матч в Лиге Наций с Сербией.
У Сафонова сомнительный тест на коронавирус
Сборная России прошла в Стамбуле тестирование на COVID-19.
Фото: ФК "Краснодар"
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