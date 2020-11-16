- Могли победить, вдесятером топтали турок. Но уступили... Сборной надо решать проблемы с составом. Тренерам нужно что-то придумать с позицией центральных защитников. Над Черчесовым ведь не висит сейчас меч, он доказывает, что находится на своем месте. Значит, имеет право на поиск, эксперимент. Ну и ситуация с Дзюбой, повторю, мне видится странной, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Сборная России в матче с Турцией получила удаление уже на 24 минуте и полтора тайма отыграла в меньшинстве. Однако играла при этом не хуже соперника, имевшего полный комплект футболистов. Во втором тайме команда Станислава Черчесова превзошла турецкую сборную по владению мячом (56%:44%), угловым (3:1), количеству атак (59:36) и опасных атак (33:18), а по ударам по воротам почти не уступила - 9 (3 в створ) : 10 (5 в створ).
Орлов: могли победить, вдесятером топтали турок
Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре сборной России против национальной команды Турции (2:3).
Фото: ФК "Зенит"
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