"От игры осталось двоякое впечатление. Конечно, мы уступили, но в целом сборная России показала достойный футбол. И это с учетом того, что большую часть матча она провела в меньшинстве", - цитирует Хохлова RT.
Накануне сборная России уступила в Стамбуле в рамках Лиги Наций команде Турции со счетом 2:3. В последнем туре этого турнира россияне сыграют в Белграде со сборной Сербии 18 ноября. В группе команда Черчесова делит первое место с Венгрией. В активе команд по восемь очков.
Венгрия 18 ноября дома сыграет со сборной Турции.
Хохлов: сборная России показала достойный футбол в матче с Турцией
Бывший тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча сборной России против Турции.
Фото: ФК "Динамо"
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