— Вообще нехватка Артема ощущается очень остро. Он футболист основы, капитан, давно играющий в сборной. Все знают, как с ним взаимодействовать и как под него подстраиваться, — рассказал Ловчев в интервью Sport24.
Напомним, сборная России во вчерашнем матче Лиги наций уступила Турции (2:3). Артём Дзюба пропускает ноябрьский сбор команды из-за слитого видео, на котором форвард занимается самоудовлетворением и показывает себя на камеру без одежды.
Ловчев: нехватка Дзюбы в сборной России ощущается остро
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о роли Артема Дзюбы для сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
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