"Сербская сборная по составу выглядит сильно, но по игре не очень впечатляет. Нам необходимо обыграть Сербию и занять первое место в группе. Думаю, у нас очень хорошие шансы на успех в этом матче. Если мы предстанем сыгранной, сбалансированной и неуступчивой командой, сопернику придется очень тяжело", - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".
Напомним, что встреча сборных России и Сербии пройдет 18 ноября в Белграде на стадионе "Райко Митича". Стартовый свисток игры прозвучит в 22:45 по московскому времени. Ранее в этом матче произошла замена судей - вместо польской бригады арбитров во главе с Даниелем Стефански будет работать английский квартет.
Сенников: у России очень хорошие шансы на успех в матче с Сербией и 1 место в группе
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча национальной команды с Сербией в Лиге наций.
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