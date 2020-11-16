"Самочувствие хорошее, никаких симптомов болезни нет. Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и "Краснодара" находятся на связи, поэтому ситуация под контролем", - приводит слова Сафонова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Сафонов впервые получил вызов в основной состав национальной команды в октябре этого года, но пока не провел ни одного матча. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Краснодара" 21-летний вратарь провел 13 матчей, в которых пропустил 15 голов.
18 ноября в Белграде пройдет матч сборных Сербии и России в рамках Лиги наций УЕФА. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:45 по Москве.
Сафонов, сдавший сомнительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии
Голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов, не полетевший на матч национальной команды с Сербией из-за сомнительного результата теста на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.
Фото: ФК "Краснодар"
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