Марсьяль и Рабьо тренировались индивидуально перед матчем со Швецией

Футболисты сборной Франции полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Антони Марсьяль тренировались отдельно от общей группы в преддверии матча со Швецией в Лиге наций.

Фото: сборная Франции

По информации источника, форвард "Манчестер Юнайтед" испытывает проблемы со спиной. О характере повреждения хавбека "Ювентуса" не сообщается.



Напомним, что встреча сборных Франции и Швеции состоится завтра, 17 ноября. Начало матча - в 22:45 по московскому времени.



Источник: RMC