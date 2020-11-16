По информации источника, форвард "Манчестер Юнайтед" испытывает проблемы со спиной. О характере повреждения хавбека "Ювентуса" не сообщается.
Напомним, что встреча сборных Франции и Швеции состоится завтра, 17 ноября. Начало матча - в 22:45 по московскому времени.
Источник: RMC
Марсьяль и Рабьо тренировались индивидуально перед матчем со Швецией
Футболисты сборной Франции полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Антони Марсьяль тренировались отдельно от общей группы в преддверии матча со Швецией в Лиге наций.
Фото: сборная Франции
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