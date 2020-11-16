"Ужасное судейство: и удаление на красную карточку не тянуло, и пенальти близко не было. Судья повлиял на итоговый результат.
В эпизоде с Семеновым – это желтая карточка. У Далера [Кузяева] фола не было, он сначала играет в мяч. По мне – это не фол", - цитирует Хохлова "КП".
Напомним, что на 24-й минуте игры сборных Турции и России при счете 1:0 в пользу гостей главный арбитр встречи поляк Шимон Марчиняк показал красную карточку Андрею Семенову, а в начале второго тайма судья назначил пенальти в ворота россиян за фол Далера Кузяева. Гол с 11-метровый отметки стал для турков победным.
Хохлов назвал ужасным судейство в матче Турция - Россия
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов раскритиковал работу арбитров на матче Турция - Россия (3:2) в Лиге наций УЕФА.
Фото: ФК "Динамо"
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