Шевченко: сборная Украины сыграет со Швейцарией, если будет достаточное число игроков после тестов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч Лиги наций УЕФА со Швейцарией.

Фото: сборная Украины

"Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.



Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть", - сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.



Ранее стало известно, что три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус.



Напомним, что встреча национальных команд Швейцарии и Украины запланирован на завтра, 17 ноября. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:45 по Москве.



Источник: Tribuna.com