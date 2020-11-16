Левандовски может пропустить матч с Нидерландами из-за травмы

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски рискует пропустить матч Лиги наций командой Нидерландов из-за травмы.



Фото: сборная Польши

Форвард получил мышечное повреждение в матче со сборной Италии (0:2). В ближайшее время медицинский штаб национальной команды Польши примет решение об участии игрока в ближайшей игре.



Напомним, что встреча сборных Польши и Нидерландов запланирована на 18 ноября. Матч пройдет на стадионе "Шлёнски" в Хожуве. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:45 по московскому времени.



Источник: Sportowe Fakty

