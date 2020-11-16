Гаврилов - о судействе сборной России в Турции: судья сделал свое дело, немного помог хозяевам

Экс-игрок московского "Спартака" и сборной Советского Союза Юрий Гаврилов прокомментировал работу польского арбитра Шимона Марчиняка в матче национальных команд Турции и России.
Фото: РИА Новости
- Да, судья сделал свое дело, немного помог хозяевам. Я не говорю про удаление Семенова - оно было на усмотрение арбитра. Скорее про пенальти. Даже без ВАР было видно, что Кузяев сыграл в мяч, потому что футбольный снаряд быстро отлетел к вратарю. Если бы их форвард протолкнул мяч, то отскок был бы очень мягким, чтобы успеть произвести удар. Турок просто имитировал подножку, это очевидная ошибка. Но поверьте, это рядом не стоит с тем, как судили на выезде в мое время на уровне сборных. Бывало, что ставили пенальти, когда игрок падал за пять метров до штрафной. Так что жаловаться и обсуждать судей не надо, - передают слова Гаврилова "Известия".

Встреча 5 тура группы 3 Лиги наций между сборными Турции и России состоялась 15 ноября в Стамбуле и закончилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Команда Станислава Черчесова активно начала матч, имела игровое преимущество и на 11 минуте забила гол - Денис Черышев замкнул в касание пас от лицевой линии Далера Кузяева. Однако на 23 минуте в игре произошел перелом: польский арбитр матча Шимон Марчиняк удалил с поля защитника Андрея Семенова в эпизоде, возникшем из-за грубой ошибки в середине поля опорного полузащитника Магомеда Оздоева. В течение восьми минут после этого сборная Турции забила 2 гола и вышла вперед. На 52 минуте матча Марчиняк назначил в ворота Маринато Гильерме спорный пенальти в эпизоде, когда Кузяев в подкате сыграл в мяч. 11-метровый был реализован турецким форвардом Тосуном, и со счета 1:3 в меньшинстве сборная России отыграться не смогла, хотя в оставшееся время забила гол (отличился Кузяев) и играла с позиции силы.

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Теги: Лига Наций Сборная России Гаврилов
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