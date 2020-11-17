Гаврилов: в последних матчах Дзюба откровенно плывет

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: Sportbox
— В последних матчах РПЛ и Лиги чемпионов Дзюба откровенно плывет. В распоряжении Черчесова есть форварды, которые сейчас как минимум не хуже Артема в его нынешнем состоянии, — рассказал Гаврилов в интервью "Известиям".

Напомним, 32-летний Дзюба был исключен из заявки сборной России на ноябрьский сбор из-за ролика, который попал в сеть. На нём Дзюба снимает себя голого на камеру, а также занимается самоудовлетворением.

Матч Сербия — Россия состоится завтра, 18 ноября. Начало: 22:45 мск.

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Теги: Сборная России Гаврилов Дзюба
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