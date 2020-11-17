- В чем причины того, что Алексей Миранчук ярко дебютировал за "Аталанту", но так и не показал себя лидером национальной команды в матчах с Молдавией и Турцией? Знаете, при всем уважении к Леше, я бы не стал говорить, что у него получился какой-то феерический дебют за "Аталанту". В матче с датским клубом в Лиге чемпионов он вышел на замену, когда его команда вела 3:0. Все были раскрепощены. Миранчук решил ударить на исполнение и попал. В матче с "Интером" ему откровенно повезло, что он сумел пробить между ног защитнику. В 9 из 10 случаев игрок обороны блокирует такие удары. Безусловно, он молодец, что забивает, но в Италии он, в любом случае, пока не подыгрыше. В сборной надо быть лидером, но харизмы пока не хватает, - цитируют Гаврилова "Известия".
25-летний полузащитник Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" 4 сентября 2020 года. В двух проведенных матчах за новую команду он забил два гола, в обоих случаях выходя на замену. В Лиге чемпионов Миранчук отличился в гостевой встрече с датским "Мидтьюлланном" (4:0), забив четвертый гол "Аталанты"; в Серии A его выход на замену и гол пришлись на матч с миланским "Интером".
В выездных ноябрьских играх сборной России против команды Молдавии (0:0) и Турции (2:3) Алексей Миранчук выходил в стартовом составе и результативными действиями не отметился. В Кишиневе он был заменен на 68 минуте, уступив место на поле младшему брату Антону; в Стамбуле Миранчук-старший ушел с поля на 79 минуте, вместо него в игру вступил Алексей Ионов.
Гаврилов: Миранчук в Италии пока на подыгрыше. В сборной надо быть лидером, но харизмы пока не хватает
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал игру за сборную России полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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