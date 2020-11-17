Сборная Украины отправлена на карантин перед сегодняшним матчем со Швейцарией

Главврач кантона Люцерн принял решение отправить сборную Украины на карантин перед поединком Лиги Наций со Швейцарией.

Фото: УАФ

Решение о судьбе этого матча теперь будет принимать УЕФА. Украинская команда может получить техническое поражение, однако УЕФА может перенести игру на 18 ноября, чтобы Украинская ассоциация футбола успела доставить игроков молодежной сборной Украины в Люцерн.



За тур до финиша группового этапа Лиги наций сборная Украины идет на третьем месте в группе А4, у Швейцарии на три очка меньше.



Источник: Вlick