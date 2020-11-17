- Думаю, что добыть 3 очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентоспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте, - передают слова Гаврилова "Известия".
Перед последним туром Лиги наций сборная России находится на первом месте в группе 3 дивизиона B, набрав в первых пяти матчах 8 очков. Столько же турнирных баллов и у Венгрии, занимающей вторую строчку; у сборной Турции 6 очков, в то время как у Сербии 3. Нашей команде необходимо побеждать в Белграде, чтобы обеспечить себе первое место в группе независимо от других результатов. Ничья также позволит сборной России остаться первой при условии, что в параллельном матче Венгрия и Турция сыграют между собой вничью.
Гаврилов: добыть с Сербией три очка не составит большого труда. У них сейчас слабенькая команда
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6 тура Лиги наций Сербия - Россия, который должен стать решающим в группе 3 дивизиона B.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!