"Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной", - сказал Черчесов.
Напомним, что ранее появилось скандальное видео с Дзюбой, после чего было принято решение не приглашать его на ноябрьские матчи сборной России.
18 ноября команда Станислава Черчесова проведет заключительный матч в Лиге Наций с Сербией. Встреча пройдет в Белграде и начнется в 22:45 мск.
Источник: "СЭ"
Черчесов: никто Дзюбу из сборной не увольнял
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: сборная России
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