"Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор", - сказал Черчесов.
Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября и начнется в 22:45 мск.
Команда Черчесова занимает первое место в группе, набрав восемь очков. На второй строчке расположилась Венгрия, которая также набрала восемь очков.
Источник: "СЭ"
Черчесов: сборная России может занять первое место в группе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций с Сербией.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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