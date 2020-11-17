"После игры мы с Турцией мы немного поговорили. Те, кто играл с турками, провели одно занятие, остальная часть команды занимался по другой программе. Прилетели сюда, провели занятие. Мы готовились в таком же режиме в октябре", - сказал Черчесов.
Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября в Белграде. Начало - в 22:45 мск.
Команда Черчесова занимает первое место в группе, имея в своем активе восемь очков.
Напомним, что накануне сборная России на выезде проиграла Турции со счетом 2:3.
Источник: "СЭ"
Черчесов: после игры с Турцией мы немного поговорили
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги Наций с Сербией.
Фото: РФС
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