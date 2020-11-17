Польские арбитры должны были работать на этой игре, однако их заменили на английских судей.
"Мне сложно сказать, почему они были заменены. В Польше я работал, всех судей знаю, с ними проблем не было", - сказал Черчесов.
На матче Турция - Россия работал польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Напомним, что на 25-й минуте арбитр удалил Андрея Семенова, а во втором тайме назначил пенальти в ворота российской команды. Встреча завершилась поражением России со счетом 2:3.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: я работал в Польше, всех судей знаю и с ними проблем не было
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на замену судей перед матчем Лиги Наций с Сербией.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!