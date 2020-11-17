Перед матчем Лиги Наций с Турцией тест Сафонова на коронавирус показал сомнительный результат.
Сообщается, что решение о том, куда отправится вратарь - в Сербию или Россию, пока не решен, хотя более вероятен вариант с возвращением в Россию.
18 ноября сборная России в заключительном матче Лиги Наций сыграет с командой Сербии. Встреча в Белграде начнется в 22:45 мск.
Источник: "СЭ"
Сафонов все еще находится в Стамбуле
Голкипер сборной России Матвей Сафонов находится в Стамбуле.
Фото: ФК "Краснодар"
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