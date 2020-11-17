"Есть игроки, которые заменят тех, кого нет. Спокойно к этому относимся. Такая ситуация: травмы, коронавирус, дисквалификации. Надо относиться к этом по-деловому и выпускать ту команду, которая сможет оставаться командой и добиваться результата", - сказал Черчесов.
Встреча Сербия - Россия состоится 18 ноября. Начало - в 22:45 мск.
Команда Черчесова занимает первое место в группе, набрав 8 очков. Сербия расположилась на четвертой строке, имея в своем активе 3 очка.
Источник: "СЭ"
Черчесов: надо выпускать ту команду, которая сможет оставаться командой и добиваться результата
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал кадровую ситуацию команды перед матчем Лиги Наций с Сербией.
Фото: "Чемпионат"
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