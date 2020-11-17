Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов, Татаев, Голубев, Игнатов, Куликов, Рыбчинский, Ломовицкий, Глебов, Макаров.
Поединок Словения - Россия начнется в 20:00 мск. Встреча пройдет в Мариборе.
Напомним, что 13 ноября молодежная сборная России на выезде проиграла команде Венгрии со счетом 0:2.
Молодежная сборная России объявила состав на матч со Словенией
Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на контрольный матч против команды Словении.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!