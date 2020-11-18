Одним из основных кандидатом на пост главного тренера сборной Германии является наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик, сообщает Sport Bild.
Вчера сборная Германии проиграла Испании со счетом 0:6 и потеряла возможность выйти в плей-офф Лиги Наций.
Отметим, что Флик был ассистентом Лёва в сборной Германии с 2006 года по 2014 год.
Флик может возглавить сборную Германии
Немецкий футбольный союз начал поиски потенциальной замены для главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.
Фото: ФК "Бавария"
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