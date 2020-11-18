Флик может возглавить сборную Германии

Немецкий футбольный союз начал поиски потенциальной замены для главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

Фото: ФК "Бавария"

Одним из основных кандидатом на пост главного тренера сборной Германии является наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик, сообщает Sport Bild.



Вчера сборная Германии проиграла Испании со счетом 0:6 и потеряла возможность выйти в плей-офф Лиги Наций.



Отметим, что Флик был ассистентом Лёва в сборной Германии с 2006 года по 2014 год.