"Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом. Все хорошо. Будут играть", - заявил "СЭ" пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович.
Ранее появилась информация, что три игрока сборной Сербии получили положительный тест на коронавирус. Это Джордже Николич, Дарко Лазович и Сергей Милинкович-Савич.
Матч последнего тура Лиги наций Сербия – Россия пройдет сегодня в Белграде и начнется в 22:45 по московскому времени.
В Сербии прокомментировали возможную отмену игры с Россией
В сборной Сербии оценили вероятность отмены матча Лиги наций со сборной России.
Фото: Getty Images
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