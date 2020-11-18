"Вопрос не ко мне. Мы провели турнир, начали хорошо, закончили не очень", - сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что национальная команда России разгромного уступила Сербии (5:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Черчесов - об отставке с поста главного тренера сборной России: вопрос не ко мне
Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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