Черчесов - об отставке с поста главного тренера сборной России: вопрос не ко мне

Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России

Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ

"Вопрос не ко мне. Мы провели турнир, начали хорошо, закончили не очень", - сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что национальная команда России разгромного уступила Сербии (5:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций.



Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова